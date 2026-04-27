Движение на «синей» линии метро восстановили после падения дерева на пути
На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановили движение поездов после сбоя, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
Движение составов вводится в график.
Ранее на участке линии не было движения поездов между станциями «Партизанская» и «Щелковская» из-за дерева, упавшего на пути.
Этой ночью столичный регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах упало несколько деревьев.
