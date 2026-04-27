сегодня в 08:00

Движение на «синей» линии метро восстановили после падения дерева на пути

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановили движение поездов после сбоя, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Движение составов вводится в график.

Ранее на участке линии не было движения поездов между станциями «Партизанская» и «Щелковская» из-за дерева, упавшего на пути.

Этой ночью столичный регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах упало несколько деревьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.