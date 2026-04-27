Ефимов: свыше 700 горожан начали осмотр квартир по реновации в Северном Тушине

В Северном Тушине в рамках реализации программы реновации свыше 700 жителей дома ветхого жилого фонда на ул. Туристской начали поэтапный осмотр новых квартир, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 49.

«Город предоставил москвичам равнозначное современное жилье с готовой улучшенной отделкой. Всего в Северном Тушине планируется расселить 60 домов старого жилого фонда. Новые квартиры в рамках действующей программы реновации получат ориентировочно 18,9 тыс. москвичей», – передает слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Известно, что на первом этаже новостройки открыт Центр информирования по переселению. Туда могут обратиться жители по всем вопросам, которые касаются переезда.

Новостройка, возведенная на месте сноса двух ветхих домов, состоит из трех корпусов, в ней 325 квартир. Их суммарная площадь составляет 20 тыс. кв. м.

Уточняется, что квартиры, предоставляемые участникам реновации, просторнее, чем прежнее жилье, за счет больших по площади кухонь и широких коридоров.

«Предложения равнозначных квартир в доме 49 на улице Героев Панфиловцев жители дома 19, корпуса 4, на Туристской улице получили в конце марта. Возможность осмотреть жилье и приступить к оформлению необходимых для переезда документов появилась у них с 20 апреля. Планировать посещение Центра информирования будущим новоселам помогает суперсервис “Переезд по программе реновации”: он позволяет избежать очередей и сократить время визита за счет предварительной загрузки документов», – прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал, что в 70 районах обновили инженерную инфраструктуру в рамках программы реновации.