Сейчас нет смысла спасать посевы: агроном о неожиданном снегопаде

Сейчас нет смысла спасать посевы — лучше дождаться потепления, а поврежденные культуры просто пересеять, сообщил РИАМО агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

«Проливать, укрывать ничего не надо сейчас, смысла никакого в этом нет. Дождаться просто ближайшего тепла — через несколько дней уже наступит по прогнозам. Там чуть ли не до 20 градусов через неделю будет. Если посевы повреждены, то, скажем, тех же овощных, несложно просто повторить посевы. И ничего, ну, будет там на неделю, дней на 10 позже урожай», — сказал Викулов.

Он отметил, что прошлый год был теплее в эти сроки.

«Мы вообще находимся в зоне рискованного садоводства и огородничества. Поэтому, по итогам многих лет, можно понять, что это все регулярно случается. В средней полосе заморозки вообще возможны до первой декады июня включительно. Поэтому всегда надо быть готовым», — отметил агроном.

Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах падают деревья, случаются аварии. Действует «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды.

