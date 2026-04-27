В Подмосковье поддержали федеральный проект «Вода России»

Участники традиционного субботника привели в порядок прибрежную территорию, собрали бытовые отходы, расчистили участки с накопленным мусором и подготовили одну из ключевых рекреационных зон наукограда к летнему сезону. Проект «Вода России» направлен на защиту и сохранение водных объектов. В 2026 году мероприятия проходят синхронно во всех регионах, а к инициативе присоединяются, в том числе, эковолонтеры из других стран.

«Когда мы говорим о технологическом лидерстве, важно, чтобы оно проявлялось не только в качестве продукции, но и в отношении к территориям, где живут и работают наши сотрудники. Акция „Вода России“ — это часть системной экологической работы компании. Для нас это такая же очевидная ответственность, как и качество смазочных материалов, которые выбирает треть автомобилистов страны», — считает директор Московского завода «Газпромнефть-СМ» Александр Ярилов.

«Газпромнефть-СМ» — постоянный участник экологических инициатив во Фрязине. В городе расположена одна из ключевых производственных площадок компании — Московский завод смазочных материалов, современный промышленный комплекс по выпуску высокотехнологичной продукции для различных отраслей экономики. Предприятие является важной частью городской инфраструктуры и долгосрочным партнером муниципалитета в реализации экологических и социальных проектов.

«Партнерство с „Газпромнефть-СМ“ — пример зрелого взаимодействия города и крупной промышленной компании. Совместные экологические инициативы дают практический результат и формируют норму — когда ответственность за состояние городской среды разделяют и бизнес, и жители. Такой подход позволяет нам последовательно повышать качество жизни во Фрязине», — уточнил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

