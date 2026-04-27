Ефимов: еще один участок бывшей промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе КРТ

В бывшей промзоне «Южный порт» в Печатниках по программе комплексного развития территорий (КРТ) пройдет реорганизация еще около 22 га земли, сказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения был размещен на портале mos.ru. Данный участок расположен в районе Печатники ЮВАО по адресу: ул. Южнопортовая, вл. 3–15.

«Территория бывшей промзоны „Южный порт“ становится крупным деловым и научно-производственным центром Москвы. Во многом этому способствует программа комплексного развития территорий. В рамках реализации четырех проектов здесь уже идет редевелопмент свыше 114 гектаров земли с градостроительным потенциалом более 3,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Подготовленный городом новый проект позволит вовлечь в этот процесс еще почти 22 гектара, где построят 328,5 тысячи квадратных метров нежилой недвижимости и создадут около 2,4 тысячи рабочих мест», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Известно, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина одним из приоритетов городской политики остается формирование промышленных территорий. ОЭЗ «Технополис Москва» выстраивает инфраструктуру для размещения высокотехнологичных предприятий в столичных районах. В том числе проекты реализуются с использованием механизма КРТ. Так, на сегодняшний день в рамках КРТ в ОЭЗ столицы планируется возвести свыше 320 тыс. кв. м нежилой недвижимости.

Известно, что ОЭЗ «Технополис Москва» уже реализует в разных частях промзоны два проекта КРТ на площади свыше 23 га. В рамках одного из них сданы в эксплуатацию производственный и научно-исследовательский комплексы. Функциональное назначение недвижимости, которую предстоит построить на новом участке промзоны на Южнопортовой улице, будет определено на этапе подготовки проекта планировки территории. Воплотить проект КРТ планируется в течение восьми лет.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах столицы появляются городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тыс. га.