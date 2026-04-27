Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, Герой ДНР Артем Жога заявил, что участников продолжения конфликта на Украине может ждать «своеобразный Нюрнбергский процесс». Об этом сообщает RT .

Он высказался о возможной ответственности представителей недружественных стран, вовлеченных в конфликт на Украине.

«Я думаю, что многие из нынешних игроков, которые активно участвуют в продолжении конфликта на Украине, в своих странах, скорее всего, предстанут перед судом за хищения, растраты, превышение должностных полномочий. Хотелось бы провести своеобразный Нюрнбергский процесс», — сказал Жога.

По его мнению, эти лица будут тормозить переговоры, поскольку опасаются окончания конфликта. После его завершения внимание в западных странах и на Украине может переключиться на расследование расходования средств, выделенных Киеву.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что для возможного трибунала над руководством Украины могут быть разработаны новые форматы.

В Кремле также ожидают, что время для трибунала над неонацистами наступит после завершения спецоперации.

