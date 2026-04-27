В Москве простились с телеведущим Алексеем Пимановым

В Москве проходит церемония прощания с журналистом и телеведущим Алексеем Пимановым. Десятки людей пришли к Большому траурному залу Троекуровского кладбища, сообщает РИА Новости .

Люди принесли цветы. Церемония началась в 12:00 по московскому времени.

О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Телеведущий скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти стал острый инфаркт.

Алексей Пиманов много лет работал в медиаиндустрии. Он был автором и ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале, а также занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда». При его участии были созданы десятки документальных и художественных фильмов.

