В Москве простились с телеведущим Алексеем Пимановым
Церемония прощания с Пимановым проходит на Троекуровском кладбище
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
В Москве проходит церемония прощания с журналистом и телеведущим Алексеем Пимановым. Десятки людей пришли к Большому траурному залу Троекуровского кладбища, сообщает РИА Новости.
Люди принесли цветы. Церемония началась в 12:00 по московскому времени.
О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Телеведущий скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти стал острый инфаркт.
Алексей Пиманов много лет работал в медиаиндустрии. Он был автором и ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале, а также занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда». При его участии были созданы десятки документальных и художественных фильмов.
