Белые завихрения: появились фотографии заснеженной Москвы из космоса

сегодня в 15:04

На фото показаны завихрения североатлантического циклона, который находится над Москвой.

Синоптики прогнозируют, что снег с дождем и сильный ветер с порывами до 23 м/с, которые накрыли регион ночью, сохранятся до конца суток. Жителей просят по возможности не выходить на улицу.

Также в Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и сильного порывистого ветра.

