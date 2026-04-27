Белые завихрения: появились фотографии заснеженной Москвы из космоса
«Роскосмос» показал фотографии заснеженной Москвы
Фото - © Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
Спутники «Роскосмоса» «Электро‑Л» и «Арктика‑М» сделали снимки заснеженной российской столицы, сообщает пресс-служба корпорации.
На фото показаны завихрения североатлантического циклона, который находится над Москвой.
Синоптики прогнозируют, что снег с дождем и сильный ветер с порывами до 23 м/с, которые накрыли регион ночью, сохранятся до конца суток. Жителей просят по возможности не выходить на улицу.
Также в Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и сильного порывистого ветра.
