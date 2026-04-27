«История запутанная»: Жога высказался о перевале Дятлова

Полпред президента в УрФО и Герой ДНР Артем Жога посетил перевал Дятлова на Урале и поделился впечатлениями от поездки. По его словам, обстоятельства трагедии до сих пор вызывают вопросы.

«Знаете, на Урале много красивых мест, которые стоит посетить. Недавно я побывал на перевале Дятлова. Регулярно изучаю новые места, стараюсь все выходные проводить активно», — сказал он.

Жога отметил, что проводники рассказали о сходе лавины на перевале, однако окончательной ясности в этой истории нет.

«Много конспирологических версий. Как бы то ни было, это уже история. Когда-то, может быть, мы узнаем, что произошло», — заключил он.

В 2020 году видеоагентство «Раптли» и телеканал ТНТ запустили мультиплатформенный проект о перевале Дятлова. Он подробно восстановил последние десять дней жизни туристической группы — от подготовки к походу до выхода на маршрут по тропе манси к точке, позже названной в честь погибших.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.