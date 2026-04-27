Почти 30 парков временно закрыли в Москве из-за аномального снегопада

Около 30 парков временно закрыли в Москве из-за аномального снегопада. Также приостановлено бронирование пикниковых и мангальных зон в сервисе «Мосбилет», сообщает Telegram-канал «Парки Москвы» .

Парки и музеи

— Лианозовский парк

— Таганский парк

— Сад «Эрмитаж»

— Сад им. Н. Э. Баумана

— Лефортовский парк

— Парк «Кузьминки»

— Музей-усадьба «Люблино»

— Парк им. Юрия Лужкова

— Зона отдыха «Терлецкая дубрава»

— Парк «Сокольники»

— Музей-заповедник «Коломенское»

— Усадьба «Воронцово»

— Измайловский парк

— Парк «Северное Тушино».

Зоны отдыха

— «Покровский берег»

— Воробьевы горы

— Нескучный сад

— Музей-заповедник «Царицыно»

— Парк у прудов «Радуга»

— Детский парк им. Прямикова

— Парк «Красная пресня»

— Зона отдыха Красногвардейские пруды

— Парк Горького (кроме Пушкинской набережной)

— Лесопарк «Кусково»

— Парк «Фили»

— Терлецкий лесопарк

— Парк искусств «Музеон».

Жителей и гостей столицы просят быть аккуратными при нахождении на улице и не стоять под деревьями.

Сложные погодные условия продлятся в Москве до конца 27 апреля. Пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Водителей на летней резине призвали не совершать поездки в это время.

