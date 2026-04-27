Почти 30 парков временно закрыли в Москве из-за аномального снегопада
Около 30 парков временно закрыли в Москве из-за аномального снегопада. Также приостановлено бронирование пикниковых и мангальных зон в сервисе «Мосбилет», сообщает Telegram-канал «Парки Москвы».
Парки и музеи
— Лианозовский парк
— Таганский парк
— Сад «Эрмитаж»
— Сад им. Н. Э. Баумана
— Лефортовский парк
— Парк «Кузьминки»
— Музей-усадьба «Люблино»
— Парк им. Юрия Лужкова
— Зона отдыха «Терлецкая дубрава»
— Парк «Сокольники»
— Музей-заповедник «Коломенское»
— Усадьба «Воронцово»
— Измайловский парк
— Парк «Северное Тушино».
Зоны отдыха
— «Покровский берег»
— Воробьевы горы
— Нескучный сад
— Музей-заповедник «Царицыно»
— Парк у прудов «Радуга»
— Детский парк им. Прямикова
— Парк «Красная пресня»
— Зона отдыха Красногвардейские пруды
— Парк Горького (кроме Пушкинской набережной)
— Лесопарк «Кусково»
— Парк «Фили»
— Терлецкий лесопарк
— Парк искусств «Музеон».
Жителей и гостей столицы просят быть аккуратными при нахождении на улице и не стоять под деревьями.
Сложные погодные условия продлятся в Москве до конца 27 апреля. Пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Водителей на летней резине призвали не совершать поездки в это время.
