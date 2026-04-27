сегодня в 11:53

Аренда электросамокатов и велосипедов не работает в Москве из-за снегопада

Аренда электросамокатов и велосипедов временно недоступна для горожан из-за аномального снегопада в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«По прогнозу синоптиков, в течение дня в столице будет идти снег, температура опустится ниже нормы», — говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной.

Владельцам личных электросамокатов и велосипедов, а также автолюбителям рекомендовали отказаться от поездок на летней резине и воспользоваться общественным транспортом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.