Жителям Подмосковья рассказали о цифровой выплате через Госуслуги

«Современная цифровая выплата — человек получает в личный кабинет предзаполненное заявление, дает согласие на получение выплаты. Дальше система автоматически делает все необходимые межведомственные запросы, проверяет регистрацию, доходы, при необходимости. Далее система делает автоматический расчет, того какая положена выплата, формирует решение, которое подписывается нажатием кнопки, но и это действие можно отдать системе», — сказал Кирюхин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в данный момент в региональной информационной системе реализовано 45 федеральных услуг, 62 региональных в цифровом формате. Кирюхин отметил, что планируется привести в современный вид и 36 муниципальных услуг, которые пока частично имеются в бумажном виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что современные технологии, автоматизация и искусственный интеллект (ИИ) помогают повысить производительность труда.

«Реализуем на региональном уровне трансформацию с учетом появления новых технологий, новых способов цифрового взаимодействия. Все более активно используется искусственный интеллект», — сказал Воробьев.

