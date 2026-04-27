Москва и ООН-Хабитат заключили соглашение о подготовке обзора достижения ЦУР ООН

Москва при поддержке Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) подготовит Добровольный местный обзор достижения столицей целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Как отметила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, качество жизни москвичей и долгосрочное устойчивое развитие являются ключевыми приоритетами Правительства Москвы.

Данное соглашение было подписано в рамках встречи Правительства Москвы с делегацией ООН-Хабитат во главе с директором регионального офиса ООН-Хабитат по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфаном Али.

«Все 13 госпрограмм столицы направлены на достижение целей устойчивого развития, при этом каждая из столичных госпрограмм вносит вклад в достижение сразу нескольких ЦУР, что обеспечивает комплексный и межотраслевой характер реализации устойчивой повестки в городе. Так, в прошлом году 97% программных расходов бюджета соответствовали ЦУР ООН, при этом ежегодно около половины городских расходов направляются на социальную сферу — образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт», — уточнила Багреева.

Добровольный местный обзор — признанный на уровне ООН формат городского отчета о прогрессе в достижении 17 целей устойчивого развития ООН. Документ продемонстрирует международному сообществу результаты системной работы Москвы, которые затрагивают устойчивое развитие, во всех сферах городской жизни — от здравоохранения и образования до транспорта, инфраструктуры и экологии.

Известно, что Москва — активный участник международных проектов, в том числе проходящих под эгидой ООН-Хабитат. Также город реализует собственные исследовательско-аналитические проекты по выявлению и тиражированию лучших практик развития, таких как глобальное исследование «Тренды развития городов мира» и серия исследований «Климатическая повестка городов» по крупнейшим мегаполисам мира, стран БРИКС и городам-полумиллионникам РФ.

«Мы следим за инициативами ООН-Хабитат и рассматриваем их как важные инструменты распространения эффективных городских решений и взаимного обучения. Подписанное сегодня соглашение является результатом нашей длительной совместной работы. Добровольный местный обзор — это не только демонстрация достижений Москвы на международной арене, но и важный практический инструмент. Он поможет нам определить „зоны роста“, в которых Правительство Москвы сможет усилить работу над ростом качества городской жизни в интересах горожан», — прокомментировала Багреева.

