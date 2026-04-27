Леонид Якубович не проронил ни слова на прощании с Алексеем Пимановым

27 апреля в Москве состоялось прощание с телеведущим Алексеем Пимановым. Церемония прошла в похоронном доме «Троекурово» на Троекуровском кладбище. Убитый горем телеведущий Леонид Якубович не проронил ни слова, сообщает «Абзац» .

Проститься с журналистом пришли родственники, коллеги и поклонники. По оценке корреспондента «Абзаца», на кладбище собрались около тысячи человек, однако в зал пустили только близких и друзей. Пиманова похоронят на 21-м участке рядом с Всеволодом Шиловским, Геннадием Юхтиным, Вячеславом Добрыниным, Борисом Грачевским и Юрием Николаевым.

На церемонию доставили венок от президента России Владимира Путина. Венки также направили премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Среди пришедших были Игорь Конашенков, Светлана Петренко, Елена Малышева, Леонид Якубович, Александр Маршал, певица Слава и Виктор Дробыш.

Якубович не стал общаться с прессой. Телеведущий выглядел подавленным, лицо осунулось, а его взгляд был тяжелым и усталым.

«Это огромная утрата для всех нас. Настоящий человек, настоящий мужчина. Человек, на которого мы все равнялись. Мне посчастливилось с ним работать. Нам всем будет его очень сильно не хватать», — сказал Дробыш.

«Настоящий человек, настоящий журналист. Память о нем сохранится навсегда», — заявил председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Продюсер Первого канала Константин Эрнст также выступил на прощании: «Отличный человек, настоящий. Как нам без тебя жить? Я не знаю».

О смерти телеведущего стало известно 23 апреля. Ему было 64 года. По данным Первого канала, причиной стали проблемы с сердцем. Журналист вел программы «Ступени», «За Кремлевской стеной» и с 1996 года — «Человек и закон».

