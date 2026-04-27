Студенты МГИМО из Одинцовского округа стали призерами форума

Студенты Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО приняли участие в международном форуме «Нефть и газ 2026», который прошел с 21 по 24 апреля в Москве на базе РГУ нефти и газа имени Губкина. По итогам мероприятия трое учащихся стали призерами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деловой программе форума участвовали представители МИЭП МГИМО. Они посетили ключевые мероприятия и ознакомились с передовыми технологическими решениями в сфере топливно-энергетического комплекса. Центральными темами стали энергетическая безопасность и современные тенденции развития отрасли.

Студенты принимали участие в профильных дискуссиях и выступали с докладами по актуальным вопросам энергетической повестки. Виктория Алексеева заняла второе место с работой «Особенности сделок M&A в ТЭК РФ». София Поздняя получила второе место за доклад «Научно-техническое сотрудничество и научная дипломатия как инструмент укрепления международной безопасности в энергетическом секторе».

Софья Новикова заняла третье место с докладом «Правовая природа углеродной единицы в праве Российской Федерации и странах-членах Европейского союза». Участие в форуме позволило студентам представить научные исследования и обсудить ключевые вызовы глобальной энергетики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.