В Рузском округе наградили лучших футболистов зимнего сезона

Церемония награждения победителей и призеров зимнего чемпионата по футзалу прошла 25 апреля в поселке Тучково Рузского округа. Лучших игроков и команды отметили вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов и глава округа Александр Горбылев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие молодые спортсмены и ветераны футбола. По итогам сезона золотые медали завоевала команда «ЖБК». Серебро получила команда «Лайт», бронза — «Бестиарий».

Специальные награды в индивидуальных номинациях вручили Никите Завалишину как лучшему вратарю, Андрею Денисову как лучшему защитнику, Илье Исаеву как лучшему бомбардиру и Давиду Крункяну как лучшему игроку турнира. Среди ветеранов победителем стала команда «ЖБК-ветеран».

«Футбольный сезон подарил множество ярких побед и достижений. Хочу поздравить всех победителей и призеров. Ваши достижения — это гордость нашего округа. Спасибо за преданность спорту и стремление к победе!»

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев поздравил спортсменов и отметил их вклад в развитие футбола на территории округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.