В Раменском округе 1 мая откроют теплый сезон в парке

Праздничная программа «Открытие теплого сезона» пройдет с 1 по 3 мая в городском парке Раменского округа Подмосковья. Жителей ждут концерты, ярмарка, спортивные мероприятия и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самым насыщенным днем станет 1 мая. С 10:00 до 15:30 на площади «Лира» будет работать концертная площадка, а тематическая фотозона будет открыта до 20:00. С 12:00 до 18:00 у автодрома развернется ярмарка мастеров.

В первой половине дня в амфитеатре пройдут спортивные танцы «Табата», состоятся выставки техники МЧС, ЖКХ и ГИБДД. Для детей организуют аквагрим на велотрассе и проведут акцию «Дерево желаний».

Во второй половине дня запланированы спортивный забег, мастер-классы по спортивному массажу и сборке-разборке оружия, работа парковой лаборатории и чайной станции. Праздник завершат концерты студии вокала «А-голос» и рок-группы «Точка-ноль», а также дискотека с диджеем «Смайл».

2 мая в парке пройдут веселые старты, анимационная программа, мастер-класс «Мастерим своими руками» и ретротанцы. 3 мая гостей ждут открытая тренировка по фитнесу, спортивные и подвижные игры. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.