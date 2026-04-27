Психологи объяснили, почему молодежь реже строит долгие отношения
Психологи заявили, что молодые люди чаще влюбляются, но реже доходят до устойчивых отношений. При этом часть зумеров воспринимает отсутствие сексуального желания как норму, сообщает «Вечерняя Москва».
По данным ВЦИОМ, россияне стали чаще влюбляться. Однако, как отмечают специалисты, до долгосрочных союзов пары доходят реже. Психолог Анна Варвянская пояснила, что многие застревают на стадии яркой влюбленности и не переходят к любви, которая требует выбора, ответственности и готовности переживать кризисы.
«Любовь меняется на наших глазах. Статистика показывает: люди в России стали чаще влюбляться, но все реже доходят до длительных, устойчивых отношений», — сказала Анна Варвянская.
По ее словам, современная культура поощряет «вспышки», а не устойчивость. Когда проходят первые месяцы эйфории, часть молодых людей предпочитает разорвать связь и снова пережить старт отношений.
Отдельный тренд касается сексуальности. По исследованию аналитического центра НАФИ, 20 процентов зумеров считают отсутствие сексуального желания нормой. Эксперты связывают это с информационной перегрузкой, тревожностью, травматичным опытом и изменением отношения к браку и близости.
Психолог Элен Голанд подчеркнула, что речь идет не об утрате чувств, а об их переосмыслении. По ее мнению, любовь трансформируется: вместо следования социальным сценариям на первый план выходит осознанность и стремление сохранить личные границы.
