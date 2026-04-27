В Воскресенске росгвардейцы задержали женщину за нападение с ножом

В Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали 51-летнюю местную жительницу по подозрению в нападении на сожителя. Инцидент произошел в квартире дома на улице Карла Маркса, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть от жителей многоэтажного дома. Соседи сообщили о криках и просьбах о помощи, доносившихся из одной из квартир. На место незамедлительно выехали сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны.

