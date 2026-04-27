В Одинцовском округе провели субботник в усадьбе Олсуфьевых

Культурный субботник состоялся 25 апреля в усадьбе Олсуфьевых в Ершово Одинцовского округа. Участники расчистили парк и представили новый туристический маршрут по исторической территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Субботник прошел на территории объекта культурного наследия федерального значения — усадьбы Олсуфьевых. В мероприятии приняли участие сотрудники комитета по культуре, Одинцовского молодежного центра, волонтеры Подмосковья, работники учреждений культуры, жители округа и гости усадьбы.

Активисты привели в порядок аллеи старинного регулярного парка первой половины XIX века перед главным домом: убрали листву и ветки, расчистили пешеходные дорожки.

Вторая часть мероприятия была посвящена культурной программе. На ступенях дворца открыли выставку портретов последних владельцев усадьбы и их известных гостей. Специалисты комитета разработали и презентовали туристический маршрут, который теперь доступен всем посетителям.

Участники субботника первыми прошли по новому экскурсионному маршруту. В разные годы усадьбу посещали Афанасий Фет и члены императорской фамилии, а часть художественной коллекции сегодня хранится в крупнейших музеях страны.

Завершилось мероприятие чаепитием и праздничным концертом. Впервые за сто лет в историческом здании дворца прозвучала классическая музыка в исполнении юных музыкантов Звенигородской детской школы искусств имени С. И. Танеева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.