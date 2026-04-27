Кемеровчанин выставил на продажу «магического» кота за 777 777 рублей

Житель Кемерова разместил объявление о продаже «волшебного» кота за 777 777 рублей. В комплекте с питомцем он предлагает магические атрибуты, сообщает vse42.ru .

На популярной торговой площадке появилось объявление о продаже «магического кота». Продавец предлагает черного кота с белым «галстуком», а также большой лоток с подстилкой, миски для еды и воды и две когтеточки.

В описании указаны «игрушкa, которой он играет, игрушка, которой нe играет, и игрушка, которую боится». Кроме того, покупателю обещают куклу вуду питомца и «магическую книгу» — по желанию.

«Кота отдала сестра и уехала, а мне, обычному человеку без магии, не под стать иметь такого кота», — пояснил хозяин.

За необычный комплект продавец просит 777 777 рублей и уточняет, что торг уместен.

