Синоптик пообещал до +15 градусов в Петербурге к Первомаю

Гидрометцентр: потепление в Петербурге начнется во второй половине недели

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил о скором потеплении и повышении температуры до +15 градусов к началу мая, пишет rosbalt.ru .

По словам синоптика, холодная и снежная погода в Петербурге сохранится лишь в начале недели. Во вторник, 28 апреля, осадки ожидаются местами, а сильный снег в ближайшие два дня пройдет только на востоке Ленинградской области. В регионе сохранится сильный северо-западный ветер.

Колесов предупредил о слабом минусе в ночные часы и ухудшении состояния дорог. Днем при солнечной погоде воздух в Петербурге прогреется до +5–8 градусов.

Во второй половине недели осадки прекратятся, ветер ослабеет, что позволит температуре подняться до +10 градусов. С начала мая в городе ожидается дальнейшее потепление — до +15 градусов и выше.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.