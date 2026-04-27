В Невском районе Петербурга построят детсад с бассейном и огородом

Детский сад на 300 мест с бассейном и огородом откроют в Петербурге в 2027 году

В Невском районе Санкт-Петербурга возведут трехэтажный детский сад с бассейном, спортивными площадками и учебным огородом. Объект на 300 мест планируют ввести во втором квартале 2027 года, сообщает rosbalt.ru .

Дошкольное учреждение строят в жилом комплексе «Астра Континенталь» на улице Седова. Проект реализует инвестор в рамках соглашения с городом, отметили в пресс-службе комитета по строительству Петербурга.

Общая площадь здания составит около 4 тыс. кв. м. В детском саду предусмотрены отдельные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для кружков и медицинский блок. Также оборудуют бассейн и пищеблок полного цикла.

На прилегающей территории обустроят 16 прогулочных площадок с теневыми навесами и игровым оборудованием, а также две площадки для занятий спортом на открытом воздухе. Для занятий по уходу за растениями создадут учебный огород.

