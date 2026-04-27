Петербург проведет 20 сессий на ПМЭФ-2026

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня

Петербург организует 20 тематических дискуссионных сессий в рамках ПМЭФ-2026, который пройдет с 3 по 6 июня. Деловая программа сформирована на основе предложений властей, экспертов и бизнеса, сообщает rosbalt.ru .

Город представит деловую программу в региональной экспозиционно-деловой зоне форума. В пресс-службе администрации отметили, что ее сформировали с учетом предложений профильных комитетов, экспертов и представителей бизнеса.

Программа ориентирована на реализацию стратегических задач, включая инициативу «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года». Участники обсудят развитие промышленности и креативных индустрий, привлечение высококвалифицированных кадров, а также вопросы туризма и инфраструктуры.

Центральным событием станет панельная дискуссия «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф», которая пройдет 4 июня. Кроме того, запланированы сессии, посвященные сотрудничеству с Китаем.

Ранее сообщалось, что на организацию концерта для гостей форума город направит почти 20 млн рублей.

