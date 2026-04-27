сегодня в 11:53

Парки в Московской области закрывают из-за снегопада и сильного ветра

Из-за непогоды в Подмосковье закрывают для посещения парки, это делается для безопасности жителей.

Администрация Домодедова предупредила, что парки округа временно закрыты из-за снежной погоды. Сотрудники оперативно устраняют последствия сильного ветра.

Также глава Лобни Анна Кротова отметила, что из-за непогоды все массовые мероприятия в городских парках отменяются. Также территории парков временно закрыты для посещения.

Она добавила, что в течение дня ожидается значительное усиление ветра.

Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах падают деревья, случаются ДТП. Действует «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды.

Также Минтранс Подмосковья усилил контроль дорог из-за снегопада. На региональных дорогах работают около 180 единиц спецтехники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.