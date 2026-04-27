Минтранс Подмосковья усилил контроль дорог из-за снегопада

Снегопад с мокрым снегом и ветром продлится в Московском регионе до вечера среды, местами уже выпало более 10 см осадков. На региональных дорогах работают около 180 единиц спецтехники, а на базе центра безопасности дорожного движения возобновил работу оперативный штаб, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за ухудшения погоды специалисты «Мосавтодора» проводят противогололедную обработку региональных трасс. Оперативный штаб контролирует погодно-дорожные условия, определяет участки для направления уборочной техники и эвакуаторов, а также координирует ликвидацию упавших деревьев.

«Сегодня в связи со снегопадом возобновлена работа оперативного штаба на базе Центра безопасности дорожного движения для контроля погодно-дорожных условий. Специалисты проводят мониторинг и определяют точки, куда нужно направить уборочную технику для обработки или ликвидации упавших деревьев и эвакуаторы для помощи участникам движения», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В условиях снега и ветра видимость на дорогах снижена. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте при летней резине, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Также не следует парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. В случае нештатной ситуации или при обнаружении препятствия на дороге необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.