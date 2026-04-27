Что-то на богатом: цены на такси в Москве взлетели до небес из-за снегопада
Фото - © Медиасток.рф
Утром в понедельник стоимость поездки на такси в столице выросла в 2-5 раз из-за снегопада и пробок. Непогода ухудшила видимость для водителей, а дорожный поток замедлила слякоть, сообщает ТАСС.
Погодные условия значительно увеличили длительность поездок на такси. О затруднении движения и высокой цене сообщается и в приложении «Яндекс Такси».
«В утренний час пик наблюдался повышенный спрос на поездки из спальных районов и отдаленных жилых комплексов в центр города к станциям метро и транспортным узлам», — говорится в сообщении «Яндекс Такси».
Более того, в локациях, где количество заказов превышало число водителей, автоматически срабатывал повышающий коэффициент. Таким образом таксистов привлекали на линию.
Сложные погодные условия продлятся в Москве до конца 27 апреля. Пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Водителей на летней резине призвали не совершать поездки в это время.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.