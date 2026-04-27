В Подмосковье 255 пунктов ЕГЭ прошли региональную тренировку

Региональная тренировка по проведению ЕГЭ прошла 25 апреля в Подмосковье без участия школьников. Специалисты отработали передачу материалов по интернету и действия при нештатных ситуациях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В тренировочном мероприятии были задействованы пункты проведения экзаменов по русскому языку, информатике в формате КЕГЭ и английскому языку в устной форме. Основной задачей стала отработка технологии проведения экзаменов, включая передачу экзаменационных материалов по сети Интернет, печать и сканирование в аудиториях, а также алгоритм действий при внештатных ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.