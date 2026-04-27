На участке метро между «Партизанской» и «Щелковской» временно не хотят поезда
На участке Арбатско-Покровской линии столичного метро нет движения между станциями «Партизанская» и «Щелковская», сообщает пресс-служба московского Дептранса.
Ранее на этой ветке подземки были увеличены интервалы движения поездов.
Сбой произошел из-за упавшего на пути метро дерева.
Этой ночью столичный регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах упало несколько деревьев.
