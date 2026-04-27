В аэропорту Внуково задерживаются рейсы из-за метели

Из-за сильного ливневого снега и видимости менее 1000 м вылет некоторых рейсов в аэропорту Внуково временно отложен в ожидании улучшения погоды, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Такое решение принято для безопасности полетов командирами некоторых воздушных судов. Пассажиры данных рейсов высажены из лайнеров и ожидают улучшения погоды в терминале. Их обслуживание выполняется в соответствии с федеральными авиаправилами.

Вылетающим рекомендовали следить за изменением статуса рейса на онлайн-табло или по телефону справочной службы: +7 495 937-55-55, а еще через чат-бот в МАКС. Об изменениях в расписании пассажиров информируют авиакомпании.

Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах упало несколько деревьев. Действует «оранжевый» уровень опасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.