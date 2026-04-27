10 тысяч км ради перезагрузки: зачем москвичи бросают все и идут через Россию

Уже около 100 дней в пути и 13 миллионов шагов на весь маршрут: семейная пара из Москвы — Павел и Тома — сейчас идут пешком во Владивосток, чтобы «сбежать от рутины». Их история — часть глобального тренда на сверхдлинные походы. Как сообщила РИАМО психолог Мария Зуева, такие странствия — это не просто туризм, а радикальная форма терапии для тех, кто хочет «собрать себя по кускам».

Пара стартовала 19 января с Красной площади. К середине апреля они уже преодолели тысячи километров, ночевали на съемных квартирах, переправлялись через замерзшие реки. Психолог уверена: за этим физическим вызовом скрывается попытка прожить то, что невозможно выразить словами.

«Монотонный ритм шагов работает как билатеральная стимуляция мозга: миллионы шагов погружают в транс, позволяя психике переварить застарелую боль, выгорание или глубокий кризис идентичности. Это современная форма паломничества, где истинная цель — не дойти до Владивостока, а заново собрать себя по кускам», — объясняет Зуева.

Маршрут Москва — Владивосток: цифры и факты

Параметр Данные похода Павла и Томы Старт 19 января 2026 года (Красная площадь) Дистанция ~ 9 500 — 10 000 километров Ожидаемый финиш Декабрь 2026 года Цель (официально) Сбежать от рутины, увидеть страну Цель (психологически) Вышагивание тревоги и поиск себя настоящего

Почему люди уходят «в никуда»?

По словам эксперта, даже если поход начинается как проект для соцсетей (как у многих современных блогеров), путь неизбежно срывает маски.

Инициация: на тысячном километре лайки теряют смысл. Физическое истощение разрушает иллюзии и возвращает контроль над жизнью.

Борьба с демонами: человек буквально вышагивает свою тревогу, встречаясь с собой настоящим в условиях, где невозможно притворяться.

Итог

Пример Павла и Томы показывает, что запрос на «перезагрузку» стал массовым. Если вы чувствуете желание бросить все и уйти — возможно ваша психика требует не отпуска, а радикального пересмотра жизни. Однако стоит помнить: от себя не убежишь, но можно попробовать «вышагать» к новому состоянию, если вы готовы к тяжелой физической и духовной инициации.

