Воробьев: в Подмосковье адаптируют образование к платформенным решениям

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе активно ведутся работы по адаптированию образовательной системы к работе с платформенными и программными решениями.

«Наши учителя, директора школ, система профессионального образования была адаптирована под работу с компьютером, программные и платформенные решения. Такая работа требует усилий, так как это новые знания», — заявил Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства.

Он отметил, что муниципалитеты Московской области по собственной инициативе охотно участвуют в пилотных проектах. Такие практики приносят заметные плоды, отметил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.

