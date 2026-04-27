2 способа не платить налог со сбережений

Владельцы сбережений могут законно снизить налоги, заменив обычный банковский вклад на ИИС-3 или паевые инвестиционные фонды, сообщил РИАМО к. э. н., доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Яков Федоров.

Есть несколько способов снизить налоговую нагрузку при инвестициях, рассказал он.

Первый — средства положить не во вклад, а открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3), через который можно купить разные финансовые инструменты (акции, облигации, паи и др.). При этом лучше приобрести надежные ценные бумаги, например, ОФЗ, рекомендует эксперт.

«При владении облигациями не менее 5 лет инвестиционный доход облагаться НДФЛ не будет в пределах 30 млн рублей. Причем для получения данного вычета не обязательно иметь официальный доход», — объяснил Федоров.

Другой способ — купить паи фонда или БПИФ с капитализацией дохода, который инвестирует преимущественно в инструменты, сопоставимые по надежности со вкладом, например те же ОФЗ. Тогда налог будет платиться только при продаже пая, а если срок владения — более трех лет, то налог платиться не будет в пределах 3 млн рублей за каждый год владения, отметил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.