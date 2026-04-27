Патриарх Кирилл поздравил летчика-космонавта Серову

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил летчика-космонавта Елену Серову с юбилеем, сообщается на сайте РПЦ .

«Многие годы Вашей жизни были посвящены важным трудам в авиационной и космической сферах. Вам также довелось работать на ниве законотворчества в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Ныне Вы совершаете служение на пользу Отечества в Правительстве Московской области, с присущим Вам тщанием заботясь о созидании благополучия сограждан», — говорится в сообщении.

Патриарх уточнил, что ценит неизменную поддержку РПЦ со стороны Серовой.

«Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой юбилейной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской (II степени)», — заключил Патриарх Кирилл.