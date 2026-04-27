Андрей Воробьев: цифровизация и ИИ помогают повысить производительность труда
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Современные технологии, автоматизация и искусственный интеллект (ИИ) помогают повысить производительность труда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Реализуем на региональном уровне трансформацию с учетом появления новых технологий, новых способов цифрового взаимодействия. Все более активно используется искусственный интеллект», — сказал Воробьев на совещании с руководителями министерств и главами муниципалитетов.
Он уточнил, что рассматриваются проекты, которые предполагают передачу рутинной и малоквалифицированной работы машине.
«Это могут быть как какие-либо цифровые решения или ИИ. Суть заключается в том, что это предполагает более высокую производительность труда и меньшие затраты с достижением результата в более короткое время», — добавил губернатор.
По его словам, одна из ключевых метрик, на которые опирается регион — высвобождение трудозатрат. Причем около 20% за счет цифровых решений, автоматизации процессов и ИИ. Ожидается, что около 80% также дадут базовые практики, которые доказали свою эффективность.
