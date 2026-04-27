Андрей Воробьев: цифровизация и ИИ помогают повысить производительность труда

«Реализуем на региональном уровне трансформацию с учетом появления новых технологий, новых способов цифрового взаимодействия. Все более активно используется искусственный интеллект», — сказал Воробьев на совещании с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Он уточнил, что рассматриваются проекты, которые предполагают передачу рутинной и малоквалифицированной работы машине.

«Это могут быть как какие-либо цифровые решения или ИИ. Суть заключается в том, что это предполагает более высокую производительность труда и меньшие затраты с достижением результата в более короткое время», — добавил губернатор.

По его словам, одна из ключевых метрик, на которые опирается регион — высвобождение трудозатрат. Причем около 20% за счет цифровых решений, автоматизации процессов и ИИ. Ожидается, что около 80% также дадут базовые практики, которые доказали свою эффективность.

