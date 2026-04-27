Андрей Воробьев: проактивные льготы позволяют быстро и удобно получать соцуслуги

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье можно получать различные льготы в проактивном режиме, что удобно для жителей.

«На региональном уровне в 2024 и 2025 годах многое, что уже автоматизировано (в сфере государственных социальных услуг — ред.), проактивные льготы, в том числе участникам СВО», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Губернатор подчеркнул, что это позволяет быстро и удобно получать услугу. Это также касается других жителей, которые имеют право на льготы по ЖКУ и бесплатный проезд.

Ранее министерство соцразвития Московской области сообщало, что с начала 2026 года в Московской области на субсидии и компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг направили почти 8,5 млрд рублей. Поддержку получили более 75 тысяч семей и свыше миллиона льготников.

