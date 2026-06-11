В Клину впервые провели ледовое шоу ко Дню России

Праздничное ледовое шоу ко Дню России впервые прошло 10 июня в Клинском ледовом дворце имени В. Харламова. В программе участвовали около 70 воспитанников детской школы искусств, спортсмены и творческие коллективы округа, а зрителями стали более 1300 человек.

На ледовой арене выступили несколько творческих и спортивных коллективов округа. Воспитанники Клинской детской школы искусств имени Чайковского исполнили вокальные и танцевальные патриотические, военные и современные композиции. Спортсмены отделений по хоккею и фигурному катанию спортшколы олимпийского резерва «Клин Спортивный» представили номера на коньках. Программу дополнили коллектив «Созвездие» из лагеря «Горизонт» и вокалисты клуба «Стекольный». Зрителям особенно запомнились композиции «Подмосковные вечера», «Журавли», «Россия» Олега Газманова и другие известные песни.

Каждый номер сопровождали ведущие и тематические видеоролики, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. Шоу собрало полный зал. Подготовка заняла три недели.

«Все задуманное получилось очень хорошо», — отметила художественный руководитель Елена Уманская.

Во время праздника глава округа Василий Власов вручил семь подросткам, отличившимся в учебе, паспорта гражданина России и экземпляры Конституции. Перед началом представления у ледового дворца девушки в русских народных костюмах раздавали зрителям флажки с триколором.

В завершение вечера три команды хоккеистов-призеров и их тренеры получили медали и кубки за победы в соревнованиях Кубка федерации хоккея Подмосковья и первенства региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.