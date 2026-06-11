20-летний TikTok-блогер посвятил клип родному Нижневартовску
20-летний TikTok-блогер и музыкант Семен Фосфор выпустил ролик о любви к Нижневартовску. Видео набирает популярность в соцсетях, сообщает Сургут Информ.
Семен Фосфор посвятил короткий клип городу, где вырос. В ролике артист рассказал о привязанности к Нижневартовску.
Пользователи активно поддержали публикацию комментариями и репостами. Ролик быстро стал распространяться в социальных сетях.
Музыкант рассказал «Сургут Информ», что Нижневартовск сильно повлиял на его становление как личности и артиста. Семен отметил, что любит каждый уголок родного города и людей, которые всегда были рядом.
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