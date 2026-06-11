Шараповой понравилось: Ирина Шейк снялась с голой грудью

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На серии снимков, сделанных в домашней обстановке, актриса фильма «Геракл» примерила несколько стильных повседневных образов. Сначала она позировала в комнате и на балконе в простой рубашке, брюках и джинсовом костюме.

Наибольший интерес интернет-пользователей вызвал снимок, на котором звезда подиума полностью отказалась от верха. Шейк осталась лишь в кожаных брюках и прикрыла обнаженную грудь руками.

Блогеры и поклонники засыпали модель восторженными комментариями. Они назвали ее «самой красивой женщиной на планете».

Публикацию также оценила теннисистка Мария Шарапова, поставившая «лайк» под смелыми кадрами соотечественницы. При этом в комментариях нашлись и критики, которые призвали знаменитость выбирать более скромные наряды.

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