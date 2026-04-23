В Подмосковье направили 8,5 млрд рублей на льготы по ЖКУ

С начала 2026 года в Московской области на субсидии и компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг направили почти 8,5 млрд рублей. Поддержку получили более 75 тысяч семей и свыше миллиона льготников, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Министерство социального развития Московской области подвело промежуточные итоги реализации мер поддержки по оплате ЖКУ. Средства из регионального бюджета направляют пенсионерам, многодетным семьям и людям с инвалидностью, чтобы снизить для них финансовую нагрузку.

«С начала года Подмосковье направило на субсидии и льготы по жилищно-коммунальным услугам почти 8,5 миллиарда рублей. С начала года субсидию получили свыше 75 тысяч семей, а компенсацию — более миллиона льготников», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В регионе действует дифференцированный подход. Субсидии предоставляют семьям, если расходы на оплату ЖКУ превышают 22% совокупного дохода. Размер выплаты рассчитывается с учетом площади жилья и фактических начислений.

Компенсации положены федеральным и региональным льготникам. Они распространяются на оплату жилья, электричества, газа, отопления, водоснабжения, водоотведения, капитального ремонта и вывоза мусора. Размер компенсации составляет от 30 до 100% в зависимости от категории. Например, многодетные семьи получают 50% от начисленной суммы в пределах нормативов.

Подать заявление на субсидию можно на региональном портале госуслуг по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/6913, оформить компенсацию — по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/6575.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.