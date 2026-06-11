В убийстве жителя Подмосковья и ранении его сына заподозрили подростка

Подозреваемым в кровавом нападении на семью под Наро-Фоминском оказался подросток, сообщает «112» .

Следствие считает, что в ночь на 11 июня вооруженный ножом парень проник в частный дом в деревне Терневка. Там он напал на 55-летнего Вячеслава П., нанеся ему смертельное ранение. Также подросток ранил 13-летнего сына хозяина жилья.

По данным следствия, в тот момент в доме находился еще один ребенок. Мальчику удалось спрятаться. Он не пострадал.

После совершения преступления нападавший скрылся на машине убитого. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемого удалось задержать. Его мотивы выясняются следователями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.