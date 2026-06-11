В РФ впервые оштрафовали за критику «Талибана» в соцсетях

В России впервые оштрафовали человека за критику движения «Талибан», с которого совсем недавно сняли статус террористической организации. Штраф получил 19-летний юноша, комментарий которого мог спровоцировать разжигание ненависти либо вражды, сообщает «Осторожно, новости» .

5 июня Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел дело 19-летнего Егора А. Молодому человеку вменили статью о разжигании ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Поводом стал комментарий, который парень оставил под постом в сообществе «ВКонтакте». Заголовок новости гласил: «Талибан заполнит Россию гранатами, изюмом, кока-колой, коврами и хлопком».

«Н**** им в России делать, х****** пещерные», — написал молодой человек.

В суде посчитали, что высказывание провоцирует вражду между народами России и Афганистана. Кроме того, Егору вменили еще несколько комментариев, которые, по мнению суда, пропагандируют убийство мигрантов и уничтожение их имущества. Парень полностью признал вину и раскаялся. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Весной 2026 года Верховный суд России приостановил действие статуса террористической организации в отношении движения «Талибан». РФ стала первой страной в мире, которая официально признала власть талибов в Афганистане. Их флаг уже появлялся среди флагов стран-участниц на ПМЭФ.

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