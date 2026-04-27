сегодня в 10:22

Поезда остановились на МЦД-3 из-за дерева на пути

На третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) произошел сбой в движении поездов, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Причиной сбоя называют дерево на пути. Оно мешает движению на перегоне Быково —Люберцы.

Специалисты ведут работы по освобождению пути.

Очевидцы публикуют в Сети кадры, на которых видны стоящие вагоны. Много людей ждут на улице.

Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах падают деревья.

Действует «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды.

