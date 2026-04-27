Поезда остановились на МЦД-3 из-за дерева на пути
0:21
На третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) произошел сбой в движении поездов, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».
Причиной сбоя называют дерево на пути. Оно мешает движению на перегоне Быково —Люберцы.
Специалисты ведут работы по освобождению пути.
Очевидцы публикуют в Сети кадры, на которых видны стоящие вагоны. Много людей ждут на улице.
Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах падают деревья.
Действует «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды.
