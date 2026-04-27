Городской, горный или шоссейный: как выбрать велосипед на лето

С приходом теплого времени велосипед становится одним из самых удобных способов передвижения на свежем воздухе. При его покупке нужно учитывать модель под собственные задачи, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито».

Как показал опрос, 43% россиян занимаются спортом на свежем воздухе, 13% планируют начать. Чаще всего физкультурой люди занимаются ради формы (52%) и удовольствия (41%). Поэтому интерес к велосипедам заметно усиливается: в марте их продажи на «Авито» увеличились в 2,5 раза по сравнению с февралем.

Эксперты дали советы о выборе подходящей модели под собственные задачи, рассказали, на какие характеристики обратить внимание, что стоит учесть перед покупкой, чтобы велосипед использовался весь сезон.

Тип велосипеда

Важно понять, как будет использоваться велосипед. Для города, асфальта, парков, коротких повседневных поездок чаще всего выбирают городские велосипеды. Так, в марте их продажи выросли в 2,5 раза по сравнению с февралем.

Для прогулок по паркам, грунтовым дорожкам и неровному покрытию лучше присмотреться к горным велосипедам. Продажи таких моделей за месяц выросли втрое.

Если человеку нужен велосипед для длительных поездок по ровной поверхности в более спортивном режиме, то ему подойдут шоссейные модели. В прошлом месяце их продажи выросли в 2 раза.

Размер рамы

Также важно выбирать велосипед с привязкой к росту. Размер рамы влияет на посадку, управляемость и общий комфорт. Если рама слишком большая, то велосипедисту будет неудобно садиться и слезать. Если слишком маленькая — посадка получится зажатой, и в долгой поездке это быстро скажется на спине и коленях.

Ориентироваться можно на базовую шкалу: при росте 160–170 см обычно подходят рамы 15-16 дюймов; при росте 170–180 см — 17-18 дюймов; при росте 180–190 см — 19-21 дюйм.

Основные характеристики

После выбора типа и размера рамы также нужно смотреть на технические параметры. Для городских маршрутов достаточно понятной конфигурации велосипеда с несколькими передачами. Если в маршрутах появляется неровный асфальт, бордюры, перепады высоты или поездки за город, то важны дисковые тормоза, которые стабильнее работают на разном покрытии.

Передачи важны на длинных маршрутах и участках с подъемами. Имеет значение и размер колес: модели с колесами 26 дюймов чаще выбирают для более маневренной езды, а 28 дюймов — для более плавного хода на длинной дистанции.

Экипировка

Сезонный рост не ограничивается велосипедами. В марте продажи запчастей и аксессуаров выросли на 70% относительно февраля. После приобретения люди почти сразу докупают базовые вещи для безопасной и комфортной езды.

В первую очередь стоит купить шлем, велозамок, фонари и насос.

Ресейл

Большинство покупок велосипедов приходится на ресейл (67%). Средняя цена на новый велосипед — около 17 500 рублей, а в ресейле — примерно 10 000 рублей. Часто люди выставляют на продажу почти новые модели, которые использовались недолго, поэтому можно найти качественный велосипед по более выгодной цене.

Также в случае покупки подержанной модели появляется возможность протестировать велосипед.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.