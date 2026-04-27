Движение на Арбатско-Покровской линии метро ввели в график после падения дерева

Поезда на Арбатско-Покровской линии столичной подземки снова курсируют по графику после сбоя из-за падения дерева, сообщает Дептранс Москвы.

Ранее дерево упало на пути «синей» ветки метро, из-за чего прервалось движение поездов между станциями «Партизанская» и «Щелковская».

Деревья падают в Москве из-за аномального апрельского снегопада. Например, в центре города на Краснопролетарской улице дерево упало прямо на автомобиль LADA. Водитель находился внутри, однако не пострадал.

В столице за прошедшие сутки выпало 50% от апрельской нормы осадков. Больше всего осадков выпало в Михайловском (ТиНАО) — 27 мм, или 79% от общего апрельского объема.

