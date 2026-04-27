сегодня в 07:44

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

В столице за прошедшие сутки выпало 50% от апрельской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на опорной метеостанции Москвы ВДНХ за сутки зафиксировали выпадение 19 мм осадков, аналогичное количество выпало на Балчуге, в Бутове — 20 мм, в Тушине — 17 мм.

По словам синоптика, больше всего осадков выпало в Михайловском (ТиНАО) — 27 мм, или 79% от общего апрельского объема.

Этой ночью столичный регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах упало несколько деревьев. Также действует «желтый» уровень погодной опасности, который объявили из-за снега, обледенения и порывистого ветра.

