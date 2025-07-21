Автобус запустили из-за затопленного перехода на станции МЦД-2 Павшино

сегодня в 12:50

Из-за временного закрытия тоннеля на станции второго Московского центрального диаметра (МЦД) Павшино организован подвоз пассажиров до станции Пенягино на автобусе, сообщает корреспондент РИАМО.

Также автобус подвозит людей на противоположную сторону Волоколамского шоссе.

Для перевозки пассажиров на линию вышли два автобуса. Дополнительно будут направлены еще два.

Ранее из-за сильного дождя там затопило переход. Уровень воды достаточно высок. Сейчас из него выкачивают воду. Работы планируется завершить в течение трех часов.

В Подмосковье ночью прошел сильный ливень, в отдельных районах выпало до 76% от июльской нормы осадков. Затопило дворы, дороги, машины погружаются в воду. Специалисты ведут борьбу с подтоплениями.