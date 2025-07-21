Дорожники устраняют последствия непогоды в округах Подмосковья
Фото - © Валентина Максимова/Медиабанк событий Подмосковья
Подмосковные дорожники прямо сейчас устраняют последствия сильного дождя в ряде округов, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
В понедельник целый день в Московской области будет идти дождь, местами — ливень. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Жителей Подмосковья предупредили, что в непогоду лучше минимизировать поездки на личном транспорте. Но если поездка обязательна, то водителям не стоит отвлекаться на телефон и оставлять авто под деревьями и шаткими конструкциями. На дороге нужно соблюдать скоростной режим
Обрушившиеся на регион ливни принесли множество неудобств жителям Московского региона. В Наро-Фоминском округе из-за обильных осадков рухнул бетонный мост. На юго-востоке Москвы под воду ушел целый участок МКАД. На станции Павшино МЦД-2 затопило переход.