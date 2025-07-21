Дорожники устраняют последствия непогоды в округах Подмосковья

В понедельник целый день в Московской области будет идти дождь, местами — ливень. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Жителей Подмосковья предупредили, что в непогоду лучше минимизировать поездки на личном транспорте. Но если поездка обязательна, то водителям не стоит отвлекаться на телефон и оставлять авто под деревьями и шаткими конструкциями. На дороге нужно соблюдать скоростной режим

Обрушившиеся на регион ливни принесли множество неудобств жителям Московского региона. В Наро-Фоминском округе из-за обильных осадков рухнул бетонный мост. На юго-востоке Москвы под воду ушел целый участок МКАД. На станции Павшино МЦД-2 затопило переход.