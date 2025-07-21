Препятствие с задержкой дыхания: на станции Павшино МЦД-2 затопило переход

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Переход на станции МЦД-2 Павшино затопило на полметра из-за ливня

Переход на станции МЦД-2 Павшино в Красногорске оказался сильно затоплен из-за ливня, сообщает Telegram-канал « Новости Москвы ».

На опубликованном видео показано, что переход погружен в воду. Уровень воды достаточно высок.

«На полметра вода точно затопила», — сказал автор видео.

В Подмосковье ночью прошел сильный ливень, в отдельных районах выпало до 76% от июльской нормы осадков. Затопило дворы, дороги, машины погружаются в воду.

Например, в Одинцовском округе серьезно затопило территорию ЖК «Гусарская Баллада». Автомобильная парковка больше напоминает реку. Где-то машины стоят по капот в воде, где-то — по середину колеса.