Препятствие с задержкой дыхания: на станции Павшино МЦД-2 затопило переход
Переход на станции МЦД-2 Павшино затопило на полметра из-за ливня
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Переход на станции МЦД-2 Павшино в Красногорске оказался сильно затоплен из-за ливня, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
На опубликованном видео показано, что переход погружен в воду. Уровень воды достаточно высок.
«На полметра вода точно затопила», — сказал автор видео.
В Подмосковье ночью прошел сильный ливень, в отдельных районах выпало до 76% от июльской нормы осадков. Затопило дворы, дороги, машины погружаются в воду.
Например, в Одинцовском округе серьезно затопило территорию ЖК «Гусарская Баллада». Автомобильная парковка больше напоминает реку. Где-то машины стоят по капот в воде, где-то — по середину колеса.