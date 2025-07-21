«Форд Боярд» в Одинцове: жители выбираются из затопленного ЖК по тонкому бордюру

В Одинцовском округе серьезно затопило территорию ЖК «Гусарская Баллада» — она почти полностью ушла под воду, сообщается в Telegram-канале «Главный чат ЖК „Гусарская Баллада“» .

Местные жители делятся в Сети фото и видео того, как началось их утро. Автомобильная парковка на одном из кадров больше напоминает реку. Где-то машины стоят по капот в воде, где-то — по середину колеса.

Люди не могут передвигаться по двору дома. Чтобы выбраться из ЖК, им пришлось идти по тонкому бордюру, держась за забор.

Местные жители заявляют, что глубина луж — по колено. Один из очевидцев даже сделал замеры и констатировал: вода поднялась на 13,5 см.

В Подмосковье ночью прошел сильный ливень, в отдельных районах выпало до 76% от июльской нормы осадков.